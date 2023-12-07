В день Дагестана на выставке-форуме "Россия" побывали дети из Запорожской области

Для них организовали экскурсию по стендам регионов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Дети из Михайловского района Запорожской области побывали на выставке-форуме "Россия" в день Дагестана. Для них была организована экскурсия по стендам российских регионов, сообщил в интервью ТАСС в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия" глава Дагестана Сергей Меликов.

"Гостями всей выставки стали дети из подшефного нам Михайловского района Запорожской области. Мы по согласованию с руководством района, с губернатором Запорожской области определили и организовали приезд детишек сегодня, чтобы они не только ознакомились с экспозицией региона-шефа, но и использовали эту площадку, чтобы посмотреть, что представляют все регионы РФ", - сказал Меликов.

По его словам, на следующий день для детей будет организовано посещение московского парка "Остров мечты".

Меликов напомнил, что в этом году более 500 детей из подшефного района отдохнули в детских лагерях Дагестана на побережье Каспийского моря. В настоящее время регион помогает району в восстановлении социальных объектов, многоквартирных домов и систем теплоснабжения.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.