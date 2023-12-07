В Ростовской области наградили мужчину, остановившего вооруженного подростка в школе

Василию Зейбелю вручили Медаль Алексея Береста

ТАСС, 7 декабря. Медаль Алексея Береста вручили жителю Ростовской области Василию Зейбелю за то, что он остановил вооруженного подростка, тем самым предотвратив гибель людей в школе хутора Красный Десант. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Медалью Алексея Береста награжден Василий Эдуардович Зейбель. В сентябре своими решительными действиями он остановил вооруженного подростка, предотвратил гибель людей в школе хутора Красный Десант Неклиновского района", - написал он.

Утром 11 сентября 15-летний подросток в маске и с ножом попытался пройти на территорию школы в хуторе Красный Десант Неклиновского района, ранив несколько человек. По данным губернатора, никто из детей в результате инцидента не пострадал.

Как уточнили в региональном СК, подростка остановили две сотрудницы школы, а также родственник одной из учениц. В результате конфликта школьник "ножом причинил им телесные повреждения". "Один из потерпевших в результате полученных ножевых ранений в область спины госпитализирован", - добавили в СК.

В отношении 15-летнего подростка расследуется дело по подозрению в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. п. "а, б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Он заключен под стражу.