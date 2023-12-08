Корреспондент ТАСС стала "Журналистом года" в конкурсе "Про образование - 2023"

Варвара Соболева также стала призером II степени в номинации "Лучшее СМИ, освещающее Год педагога и наставника" за материал "Минпросвещения РФ рассматривает возможность введения образовательных льгот для наставников"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Корреспондент редакции Социальной и гуманитарной информации ТАСС Варвара Соболева победила на всероссийском конкурсе образовательной журналистики "Про образование - 2023" в номинации "Журналист года, рассказывающий про образование". Объявление победителей состоялось в Москве на международной выставке-форуме "Россия".

Также Соболева стала призером II степени в номинации "Лучшее СМИ, освещающее Год педагога и наставника" за материал "Минпросвещения РФ рассматривает возможность введения образовательных льгот для наставников". Кроме того, агентство ТАСС стало победителем в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Награда вручена на имя генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова.

Награды вручены в 12 основных и пяти специальных номинациях. Всего в 2023 году, который объявлен в РФ Годом педагога и наставника, на конкурс подано 3 045 заявок из 89 регионов России. Это более чем в три раза больше, чем годом ранее. Наиболее популярными номинациями стали "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях" (460 заявок), "Лучший материал о работе педагогов" (428 заявок) и "Лучший материал про воспитание учащихся" (280 заявок).

"Более 3 тыс. заявок - это люди, которые освещают деятельность системы образования нашей страны в традиционных медиа и социальных сетях. Очень сложно зачастую бывает показать, насколько глубока, насколько полна работа нашего учителя. Но говорить об этом необходимо, важно, и спасибо вам большое, дорогие друзья, уважаемые коллеги, за то, что вы это делаете", - прокомментировал первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

В конкурсе принимают участие журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и СМИ. Организатором выступает Минпросвещения РФ.