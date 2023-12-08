Вылеты восьми рейсов из столицы Чукотки задержали из-за циклона

Речь идет о двух рейсах в Беринговский, двух в Хабаровск, по одному в Ваеги, Залив Креста, Владивосток и Марково

ТАСС, 8 декабря. Восемь рейсов, которые должны вылететь утром 8 декабря из Анадыря, задержаны из-за непогоды на полуострове, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

"Задержаны вылеты двух рейсов в Беринговский, двух в Хабаровск, по одному в Ваеги, Залив Креста, Владивосток и Марково", - следует из опубликованной информации.

Несколько районов Чукотки оказались под влиянием циклона 7 декабря, он принес на полуостров метель и ветер с порывами до 25 м/с. В настоящий момент в Анадыре облачно, ветер около 15 м/с, температура составляет минус 20 градусов.