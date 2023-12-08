В пригороде Владивостока возобновили подачу электричества более 30 тыс. человек

Отключение произошло из-за аварии

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты компании "Приморские электрические сети" восстановили подачу электроснабжения в пригороде Владивостока после аварии, из-за которой без света остались свыше 30 тыс. человек, сообщила пресс-служба муниципального Центра управления администрации Владивостока.

"В течение ночи бригада работала по устранению обрыва провода на линии электропередачи 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел. После выполнения ремонтных работ линия была включена в работу по нормальной схеме", - указано в сообщении.

Отмечается, что из-за плотной жилой застройки был ограничен подъезд техники энергетиков к месту повреждения, пришлось доставлять материалы и комплектующие вручную.

Накануне из-за аварии в пригороде Владивостока без света остались почти 200 домов, в которых проживают свыше 30 тыс. человек. Прокуратура Советского района города организовала проверку по факту происшествия.