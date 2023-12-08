На Камчатке до конца 2023 года начнут работу два семейных МФЦ

Центры откроются в Петропавловске-Камчатском и селе Мильково

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Два новых многофункциональных центра (МФЦ), куда семьи с детьми могут обратиться за социальным обслуживанием и сопровождением, откроются в Петропавловске-Камчатском и селе Мильково на Камчатке до конца года. Это первые подобные центры в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Два семейных многофункциональных центра появятся на Камчатке к концу года. <…> Семейный МФЦ - это заботливо созданная территория комфорта с обустроенной зоной информирования, ожидания, детской комнатой, зоной цифрового сервиса. Здесь будут работать специалисты по принципу "одного окна". Есть служба первичного приема, куда может прийти семья с любой проблемой для того, чтобы специалисты ее решили. Здесь будут работать педагоги-психологи и юристы, сюда же можно обратиться за помощью к специалистам по социальной работе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обратиться в центр можно по различным причинам: получить консультацию по вопросам развития, обучения и воспитания ребенка, разработать индивидуальную программу реабилитации или социальной адаптации, взять напрокат коляску, кроватку или реабилитационное оборудование.