Скворцова сообщила о росте желания регионов закупать вакцину от ковида "Конвасэл"

Руководитель Федерального медико-биологического агентства отметила, что в ноябре субъектам РФ передали более 340 тыс. доз препарата

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Желание субъектов РФ закупать разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России вакцину от ковида "Конвасэл" растет, в ноябре им направили 340 тыс. доз препарата. Об этом ТАСС сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

"Опыт последних месяцев показал, что потребность регионов и желание закупать вакцину растет. В ноябре регионам уже было выдано более 340 тыс. доз данной вакцины. В общей сложности вакцина "Конвасэл" закуплена в 22 российских регионах. Всего в этом году было наработано более 3,5 млн доз", - подчеркнула глава агентства.

Она отметила, что вакцина уже доступна жителям Луганской Народной Республики, в регион поставили более 170 тыс. доз препарата.

"Поскольку мы видим, что сейчас огромное количество запросов от разных регионов, мы нарастили нашу производственную мощность - по 1 млн доз в месяц. То есть фактически сейчас мы уже вышли на этот ежемесячный объем и можем производить в перспективе столько, сколько нужно. Безусловно, абсолютным приоритетом является удовлетворение потребности россиян", - добавила Скворцова.

"Конвасэл" - первая в мире зарегистрированная вакцина, основанная на применении компонентов нуклеокапсидного N белка вируса SARS-CoV-2, который мало подвержен мутации. Это делает вакцину универсальной для различных штаммов коронавируса.