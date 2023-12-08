Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом нарушилось из-за циклона

Рейсы задержали почти на сутки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Рейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) задержаны почти на сутки из-за неблагоприятных погодных условий на Курильских островах, сообщили ТАСС в аэропорту Менделеево на Кунашире.

"Погоды нет для принятия и выпуска воздушных судов", - рассказали в аэропорту.

По данным табло Сахалинского международного аэропорта имени Антона Чехова, самолет до Южно-Курильска должен был вылететь 7 декабря в 17:00 (09:00 мск). Рейс перенесли на 15:30 8 декабря (07:30 мск). Соответственно на такое же время перенесли и обратный рейс. Однако в аэропорту Менделеево сообщают, что погода в Южно-Курильске в течение дня не улучшится: прогнозируются умеренный дождь и усиление ветра почти до ураганного - до 30 м/с.

В ночь на 8 декабря в Сахалинскую область пришел циклон, который принес на острова дожди, мокрый снег и штормовой ветер. Спасатели объявили экстренное предупреждение в 14 районах. За день до этого из-за гололедицы закрылась для движения часть автодорог на Сахалине, наблюдалось большое количество ДТП, с утра пятницы часть сахалинских школьников в восьми районах была переведена на дистанционное обучение.