Авиасообщение между югом и севером Сахалина нарушилось из-за циклона

Рейсы до Александровска-Сахалинского и Охи перенесли на утро 9 декабря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Рейсы между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским, а также Охой (города на севере Сахалина) отменены из-за неблагоприятных погодных условий на севере острова, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту им. Антона Чехова.

"Рейсы отменены на сегодня по метеоусловиям на севере", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта Южно-Сахалинска, самолеты до Александровска-Сахалинского и Охи должны были вылететь в 10:05 и 10:50 соответственно (02:05 и 02:50 мск). Рейсы перенесли на утро 9 декабря. В связи с этим на такое же время перенесены обратные рейсы. Информация о количестве ожидающих пассажиров пока не уточняется.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за непогоды на острове Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) с четверга не летают самолеты между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском.

В ночь на 8 декабря в Сахалинскую область пришел циклон, который принес на острова дожди, мокрый снег и штормовой ветер. Спасатели объявили экстренное предупреждение в 14 районах. За день до этого из-за гололедицы закрылась для движения часть автодорог на Сахалине, наблюдалось большое количество ДТП, с утра пятницы часть сахалинских школьников в восьми районах была переведена на дистанционное обучение.