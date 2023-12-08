В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

Местами в Ольском муниципальном округе ожидается ветер восточный 15-20 м/с с метелью

ТАСС, 8 декабря. Экстренное предупреждение из-за сильного ветра и метели, которые ожидаются 9 декабря, объявлено в Магаданской области. Об этом сообщает пожарно-спасательный центр региона.

"9 декабря 2023 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в г. Магадане, Ольском МО, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций", - сообщается на сайте центра.

ФГБУ "Колымское УГМС" также сообщает, что 9 декабря в Магадане, местами в Ольском муниципальном округе ожидается ветер восточный 15-20 м/с с метелью. Ночью 9 декабря местами в континентальной части Ольского муниципального округа ожидается сильный снег.