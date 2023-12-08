Власти Тувы заявили о росте турпотока в регион на 18%

С начала года республику посетили почти 163 тыс. путешественников

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Туву превышает прошлогодний на 18%. В республике побывало уже около 163 тыс. человек, сообщил ТАСС директор регионального агентства по туризму Тувы Эртине Ондар-оол.

"Объем туристического потока в Туву, по предварительным данным, значительно превысит прошлогодний. <…> На начало ноября текущего года в Туве побывало уже почти 163 тыс. путешественников. Рост по сравнению с прошлым годом примерно на 18%", - сообщил Ондар-оол.

По словам директора агентства, в республике много разнообразных мест для отдыха туристов. "Все, что необходимо для активного и познавательного отдыха, у нас более чем достаточно. <…> Туристов интересует географический "Центр Азии" и место образования Енисея, скифская "Долина царей" и их знаменитая золотая коллекция, крупнейший буддийский храм в России, соленое озеро Дус-Холь - аналог Мертвого моря. Многим очень интересно побывать в гостях у староверов в тайге", - пояснил Ондар-оол.

По данным агентства, рост туристического потока ожидается и в 2024 году. "Этот год показал, что можно рассчитывать и на более высокие показатели. Этому способствует придание воздушной гавани Тувы статуса международного пункта пропуска. В настоящее время через аэропорт республики в Кызыле прибывают порядка 11% туристов, число которых с приходом авиакомпании S7, как мы ожидаем, значительно увеличится", - отметил руководитель агентства.

По его мнению, развитию туризма в Туве в 2024 году также поможет запуск санаторно-курортного комплекса "Чедер", бывшей здравницы всесоюзного масштаба. "Это будет современный и комфортный комплекс с квалифицированным персоналом, лечащим широкий спектр различных заболеваний", - сообщил Ондар-оол.

Летом 2023 года авиакомпания S7 Airlines запустила прямое авиасообщение три раза в неделю между Новосибирском и Кызылом. В конце декабря компания планирует временно увеличить количество рейсов до шести в неделю. Предполагается, что самолеты будут летать по этому маршруту каждый день, кроме воскресенья. Начиная с 14 января 2024 года авиакомпания будет выполнять пять рейсов в неделю.