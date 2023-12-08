На Камчатке до конца 2028 года планируют расселить более 30 тыс. кв. м аварийного жилья

В 636 квартирах в аварийных домах более 1,5 тыс. человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка 630 квартир в аварийных домах общей площадью почти 30 тыс. кв. м расселят на севере Камчатки до конца 2028 года, сообщили ТАСС в краевом министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.

"В рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камчатского края" на территории Корякского округа до конца 2028 года будет расселено 636 квартир общей площадью почти 30 тыс. кв. м, в которых проживают более 1,5 тыс. человек", - сообщили в профильном министерстве.

В 2023 году в селе Слатуное на севере полуострова сдан в эксплуатацию 12-квартирный дом. Строительство жилого фонда в этих районах осложняет удаленность населенных пунктов и сложная логистика.