На Камчатке ожидаются метели и ветер до 20 м/с

По словам синоптиков, 10 декабря на юг Камчатки начнет влиять охотоморский циклон

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Погоду в столице Камчатки в выходные будут определять два циклона, они несут в населенные пункты полуострова метель и ветер скоростью до 20 м/с, сообщили ТАСС в Камчатгидромете.

"9 декабря под влиянием циклона окажутся Петропавловск-Камчатский, Елизовский и Усть-Большерецкий районы. Там ожидаются снег и порывистый ветер до 20 м/с. Утром 10 декабря на юг Камчатки начнет влиять еще один, охотоморский, циклон, из-за чего до 11 декабря в Петропавловске и Вилючинске ожидаются мокрый снег, сильный ветер и оттепель", - сообщили синоптики.