В Комсомольске-на-Амуре планируют установить памятный знак в честь погибших в ходе СВО

Его разместят на территории Парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Памятный знак в честь погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине появится в Комсомольске-на-Амуре, сообщила городская администрация.

"Памятный знак представляет собой 2 гранитные плиты длиной 1 м, шириной 1,43 м и высотой верхнего пилона 3 м с выгравированными на ней именами 12 погибших военнослужащих - участников СВО", - говорится в сообщении.

Знак "Землякам, погибшим при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции 20.07.2022" планируют разместить на территории Парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в Сквере военной доблести и славы земляков-комсомольчан. В администрации ждут замечания и предложения жителей по поводу установки памятного знака.