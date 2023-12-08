Казахстан планирует перейти на единый часовой пояс с марта 2024 года

Публичное обсуждение этого вопроса продлится до 22 декабря

АСТАНА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют перевести всю страну на единый часовой пояс с марта 2024 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, размещенном на портале "Открытые нормативно-правовые акты".

В начале декабря участники прошедшего в Астане заключительного заседания межведомственной рабочей группы по вопросам исчисления времени в Казахстане предложили установить в стране единый часовой пояс.

"Подготовлен проект постановления правительства Республики Казахстан, которым предлагается определить единый часовой пояс UTC+5 по всей территории страны (перевод времени Астаны, центральных и восточных регионов на минус один час) в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00:00", - говорится в пояснительной записке, подготовленной министерством торговли и интеграции.

Публичное обсуждение предложенных поправок в действующее постановление кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан" продлится до 22 декабря.

В Казахстане применяются два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны, за исключением западных регионов, находится в зоне UTC+6. По мнению ученых, часовый пояс UTC+6 не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека. Эксперты также полагают, что, помимо пользы здоровью, установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов республики, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Разница во времени между Астаной и Москвой составляет три часа, в пяти западных областях республики время от московского отличается на два часа.