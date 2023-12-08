В Иркутске с начала декабря выпало полторы декадной нормы снега

В гидрометцентре сообщили о 11 мм осадков

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Полторы декадной нормы снега выпало в Иркутске за первую неделю декабря, сообщила ТАСС начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

"Если брать семь дней декабря, то уже выпало 11 мм осадков. Это получается 157% декадной нормы", - сказала собеседница агентства.

При этом только за последние сутки в городе выпала половина декадной нормы снега. Он шел ночью 7 декабря, продолжился днем и в ночь на 8 декабря. В городе было затруднено движение транспорта, в часы пик на дорогах образовались большие пробки. Городские службы круглосуточно устраняли последствия снегопада. Обильные осадки также прошли в ближайших от города районах. На федеральной трассе Р-258 "Байкал" временно ограничивали движение большегрузов и автобусов.