На ТЭЦ в Омске запустили два котла после ограничения подачи тепла

В настоящее время на ТЭЦ работают семь котлов

ОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Компания ТГК-11 запустила два котла на омской ТЭЦ-5, неполадки в работе которой стали причиной ограничения подачи тепла в трех из пяти округов города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В квартирах начала нормализовываться температура.

"Минувшей ночью энергетики запустили в работу первый котел. Это удалось сделать раньше прогнозируемого времени. Уже ночью в квартирах омичей стало заметно теплее. Второй котел запущен сегодня рано утром", - рассказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что в настоящий момент на ТЭЦ работают семь котлов. "При полной загрузке они способны обеспечить необходимые параметры теплоснабжения", - подчеркнули в пресс-службе.

Об ограничении теплоснабжения из-за выхода из строя нескольких котлоагрегатов ТЭЦ стало известно в четверг. Жители города массово стали жаловаться на холод в квартирах. Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ТГК-11 об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, повреждение оборудования произошло в результате действий подозреваемых.

В Омской области действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В Омске в настоящий момент около минус 38 градусов.