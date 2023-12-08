МЧС России доставит партию гуманитарной помощи массой более 20 тонн для населения Газы

По данным ведомства, жителям передадут продукты и предметы первой необходимости

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спецборт Ил-76 МЧС России вылетел в Эль-Ариш, куда доставит более 20 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Авиация МЧС России доставит гуманитарный груз общей массой более 20 тонн, в составе которого продукты питания и предметы первой необходимости", - сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что сбор помощи инициирован Кабардино-Балкарской Республикой.

Гуманитарную помощь передадут представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа.

Это уже 14-й спецрейс с гуманитарной помощью для населения сектора Газы.