В школах на Урале массово отменили очные занятия из-за холодов

Отмена занятий произошла в Тюменской, Челябинской областях, а также в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 декабря. /ТАСС/. Массовая отмена очных занятий произошла у школьников первой смены Уральского федерального округа из-за сильных холодов.

"Сегодня, 8 декабря, из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены с 1-го по 11-й классы в школах города Тюмени в очном режиме отменяются", - говорится в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.

Также массово отменены занятия у школьников Ханты-Мансийского автономного округа. "По данным на 8 декабря, отменяются очные занятия первой смены с 1-го по 11-й классы в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске, Лянторе, Нягани, Пыть-Яхе, Советском, Югорске, Урае, где температура составляет от минус 35 до минус 41 градуса", - сообщается на официальном сайте государственных органов Югры.

Кроме того, с 1-го по 8-й классы отменены занятия первой смены в городах Югры: Когалыме, Нижневартовске, Лангепасе, Белоярском, Мегионе, Покачи и Радужном, где фиксируется мороз до 33 градусов.

В Тюмени фиксируется температура воздуха до минус 34 градусов. По данным властей, отменены занятия с 1-го по 11-й классы в Челябинске и с 1-го по 9-й классы в Магнитогорске, где фиксируется до минус 31 градуса.

Как ранее сообщал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в регионах УрФО температура будет на 15-23 градуса ниже нормы. Так, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, в Тюменской области ожидаются морозы до 37-44 градусов, а в Свердловской, Челябинской, Курганской областях - до 30-40 градусов.