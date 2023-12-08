В Якутии сообщили, что начали предоставлять жилье молодым ветеринарам

Такая мера позволит привлекать ежегодно в сельскую местность до 20 специалистов

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Молодым ветеринарным врачам, приехавшим на работу в районы Якутии, начали предоставлять жилье по трехстороннему соглашению. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента ветеринарии региона Виктор Семенов на полях конференции "Достижения и проблемы ветеринарной медицины на Крайнем Севере Российской Федерации", которая проходит в Якутске 7-8 декабря.

В октябре 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Ставропольский край поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ принять системные меры по привлечению специалистов в области ветеринарии для работы в сельской местности, по укреплению материально-технической базы ветеринарных служб субъектов Российской Федерации.

"Достигнуто соглашение с Арктическим государственным агротехнологическом университетом и администрациями населенных пунктов Якутии о предоставлении жилья выпускникам вуза, трудоустроившимся ветеринарными специалистами. Это направлено на закрепление кадров на местах. Уже четыре человека получили жилье. В следующем году такой же механизм планируем внедрить с выпускниками якутского сельхозтехникума", - сказал Семенов.

Он уточнил, что такая мера позволит привлекать ежегодно в сельскую местность до 20 специалистов. "В отрасли работает 1,6 тыс. сотрудников, средний возраст специалистов - 43 года. Обеспеченность кадрами составляет 73%", - уточнил собеседник агентства.

О конференции

В работе конференции "Достижения и проблемы ветеринарной медицины на Крайнем Севере Российской Федерации" принимают участие более 250 экспертов из регионов России, Монголии, КНР, Белоруссии. Ведущие исследователи и специалисты обсуждают проблемы ветеринарной медицины в условиях Крайнего Севера, новые методы диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных. Она посвящена 115-летию организации Якутской бактериологической лаборатории. Организаторами конференции являются Федеральный исследовательский центр "Якутский научный центр Сибирского отделения РАН", ЯНИИСХ, НОЦ "Север", Арктический государственный агротехнологический университет и другие организации.