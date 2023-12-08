На севере Сахалина из-за циклона объявили экстренное предупреждение

По информации синоптиков, 9 декабря в Ногликском и Охинском районах прогнозируются снег и гололедные явления

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Спасатели объявили на 9 и 10 декабря экстренное предупреждение в Ногликском и Охинском районах на севере Сахалина в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - сказали в управлении.

По информации синоптиков, 9 декабря в Ногликском и Охинском районах прогнозируются снег, местами сильный, гололедные явления. 10 декабря на территории Охинского района прогнозируются сильный снег, на побережье ветер 16-21 м/с, метель.

На Сахалине из-за пришедшего с запада циклона местами идет дождь, местами - мокрый снег. Температура воздуха в дневное время - минус 3 градуса на севере острова и минус 1 градус на юге.