На юго-востоке Австралии более 20 школ закрыли из-за экстремальной жары

В восточных регионах страны также ввели полный запрет на разведение костров и посещение леса

СИДНЕЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Более 20 общеобразовательных школ на восточном побережье Австралии закрыли из-за экстремальной жары и угрозы лесных пожаров. Об этом сообщили в департаменте образования штата Новый Южный Уэльс.

В своем сообщении ведомство указало, что "несколько школ региона не работают из-за неблагоприятных погодных условий - сильной жары". В списке временно закрывшихся учебных заведений более 20 школ, расположенных в центре и на юго-западе штата, где в пятницу температура поднялась выше 40 градусов Цельсия.

Государственное бюро метеорологии Австралии, выступившее ранее с предупреждением о приходе экстремально высоких температур, сообщило об усилении жары на большей части континента в субботу. "Ожидается, что почти везде температура поднимется выше 40 градусов к субботе. Также в ряд регионов придут грозы с минимальным количеством осадков или вообще без них, но с молниями, что усилит опасность лесных пожаров", - сообщили в бюро.

Из-за экстремально высоких температур и установившейся на большей части континента сухой и ветреной погоды в восточных регионах Австралии был введен полный запрет на разведение костров и посещение леса. В начале следующей недели синоптики прогнозируют небольшое похолодание, которое принесет холодный фронт, двигающийся к континенту из Антарктиды.