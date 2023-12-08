В некоторых муниципалитетах Коми из-за морозов отменили занятия в школах

Метеослужба региона ранее предупреждала об аномально холодной погоде с 5 по 10 декабря

СЫКТЫВКАР, 8 декабря. /ТАСС/. Школы в ряде городов и районов Республики Коми третий день подряд отменили очные занятия из-за морозов. В Сыктывкаре не учатся ученики 1-4 классов, сообщила администрация муниципалитета.

"На 06:00 мск 8 декабря по прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми температура воздуха составила минус 30 градусов, безветренно. В соответствии с прогнозом и на основании постановления администрации Сыктывкара 8 декабря объявлен актированным днем для учащихся 1-4 классов", - говорится в распространенном сообщении.

Морозы также стали причиной отмены занятий в школах Усть-Вымского, Сыктывдинского, Сысольского, Койгородского, Корткеросского и Прилузского районов региона. В некоторых населенных пунктах отменили занятия для школьников всех классов.

Ранее метеослужба региона предупреждала об аномально морозной погоде с 5 по 10 декабря. Ожидалось понижение температуры до минус 44 градусов.

Как уточнили ТАСС в ЦГМС Коми, самая низкая температура зафиксирована минувшей ночью в южных территориях республики - минус 37 градусов в Койгородке, минус 33 градуса в Сыктывкаре. "На юге Республики Коми сейчас холоднее всего, как ни странно. Это объясняется тем, что центр арктического циклона сейчас находится как раз над южными территориями региона. Из-за этого и высокое атмосферное давление - 775 мм ртутного столба, что на 25 единиц выше декабрьской нормы. Такое высокое давление сохранится и в эти выходные дни", - сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.

По ее словам, морозы сохранятся на юге Коми до 11 декабря и лишь на следующей неделе постепенно смягчатся. Однако усилится южный ветер, что лишь добавит ощущение холода.