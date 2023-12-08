Лучники из 17 стран приехали в Забайкалье на международный турнир

Соревнование пройдет с 8 по 12 декабря

ЧИТА, 8 декабря. /ТАСС/. Спортсмены из 17 зарубежных стран приехали в Забайкальский край на Международный турнир по стрельбе из лука, который пройдет с 8 по 12 декабря. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Андрей Середкин.

"На соревнования приехали 465 лучников из 14 регионов России и 65 участников из 17 зарубежных стран. Всего 18 стран с учетом России. Сегодня началась пристрелка спортсменов", - сказал Середкин.

Помимо россиян, в соревнованиях примут участие спортсмены из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Колумбии, Латвии, Мексики, Пакистана, Румынии, Таджикистана, Туркмении, Турции, Узбекистана, Шри-Ланки и Южной Кореи. Они поборются за призы президента Российской федерации стрельбы из лука Владимира Ешеева. Торжественное открытие турнира состоится 9 декабря, финальные состязания запланированы на 11 декабря.

Стрельба из лука - один из традиционных для Забайкалья видов спорта. В 2021 году в столице региона прошел заключительный этап подготовки сборной России по стрельбе из лука к Олимпиаде в Токио.

Владимир Ешеев - уроженец Забайкалья, тренер по стрельбе из лука. Заслуженный мастер спорта СССР (1988), чемпион мира (1987), бронзовый призер Олимпийских игр в Сеуле (1988), президент Российской федерации стрельбы из лука, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2016).