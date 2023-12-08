На Хайнане стартовал ежегодный международный туристический карнавал

Во время карнавала пройдут международный свадебный фестиваль, кинофестиваль, различные спортивные соревнования, выставки, а также многие другие мероприятия, нацеленные на развитие туризма

ХАЙКОУ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Международный туристический карнавал Hainan Island Carnival стартовал в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщила газета "Хайнань жибао", в этом году фестиваль проводится в 24-й раз.

Торжественная церемония открытия состоялась 1 декабря в административном центре провинции - городе Хайкоу. В ней приняли участие представители руководства провинции, а также сотрудники работающих в КНР дипломатических миссий. На церемонии открытия артисты исполнили музыкальные композиции и танцевальные номера, демонстрирующие культуру Хайнаня, пишет газета. Зрители также наблюдали шоу беспилотников.

Карнавал продлится с 1 по 31 декабря. В течение месяца в провинции пройдет свыше 100 мероприятий. Основным местом их проведения станет город Хайкоу. Дополнительные площадки развернуты в таких городах, как Ваньнин, Вэньчан, Даньчжоу, Санья и Цюнхай.

В программе карнавала, в частности, международный свадебный фестиваль, кинофестиваль, различные спортивные соревнования, выставки, а также многие другие мероприятия, нацеленные на развитие туризма. Кроме того, в течение месяца ключевые туристические достопримечательности провинции, а также торговые центры, магазины беспошлинной торговли и другие связанные с туризмом места будут предлагать посетителям скидки и льготы.

Туристические карнавалы на Хайнане проводятся ежегодно в декабре, их организует Министерство культуры и туризма КНР совместно с администрацией провинции. Цель этих комплексных мероприятий - стимулировать потребление, укрепить международный статус острова как одного из наиболее привлекательных мест для отдыха.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в международный центр туризма и потребления. Китайский остров нередко сравнивают с американским штатом Гавайи: природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.