В Херсонской области прогнозируют шторм и мокрый снег

Порывы ветра могут достигать 25 м/с

ГЕНИЧЕСК, 8 декабря. /ТАСС/. Штормовой ветер, дождь и мокрый снег прогнозируются на территории Херсонской области в ближайшие сутки, возможны перебои с электроснабжением, следует из рассылки Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"8 декабря 2023 года на территории области мокрый снег, дождь, метель, налипание мокрого снега, гололедные явления, местами туман. Ветер с порывами до 25 м/с. Возможно нарушение электроснабжения и увеличение количества ДТП", - сказано в сообщении.

В ночь на 27 ноября в Херсонской области был ураганный ветер. По информации губернатора Владимира Сальдо, в регионе без света остались почти 100 населенных пунктов, были подтоплены участки дороги на Арабатской стрелке. Сильный ветер был также и на следующую ночь на Черном море в пределах региона. За неделю до этого также был ураган с подтоплением дороги и перебоями в электричестве. В Херсонской области создан оперативный штаб для помощи жителям, устранение последствий стихии продолжается.