Детям Горловки отправили более 15 тысяч подарков от жителей Кузбасса

Их получат все дети в возрасте от 3 до 18 лет

КЕМЕРОВО, 8 декабря. /ТАСС/. Жители Кемеровской области отправили более 15 тыс. подарков и 2 тыс. детских книг детям города Горловки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

<Праздничный груз подготовлен по инициативе губернатора Сергея Цивилева. В общей сложности в город-побратим Горловку отправлено 15 293 подарка со сладостями и 2 тыс. детских книг, собранных кузбасскими активистами "Движения первых" в рамках всероссийской акции "Книга другу", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает Цивилев, подарки получат все дети Горловки в возрасте от 3 до 18 лет.

"Приближается Новый год - время, когда каждый ребенок верит в чудо и сказку. Наша задача - устроить детям Горловки, которые живут вблизи линии фронта, приятный праздничный сюрприз. Поздравления от кузбасского Деда Мороза получат все проживающие на территории города ребята от 3 до 18 лет. Наши специалисты, которые сейчас работают в Горловке, вместе с местными работниками культуры доставят их каждому ребенку адресно", - цитирует Цивилева пресс-служба.

Подарки прибудут в Горловку на следующей неделе. "Кузбассовцы уверены, что вместе с подарками юные жители города-побратима получат хорошее настроение и почувствуют тепло сибирских сердец", - говорится в сообщении.