Приморский и китайский вузы будут совместно готовить инженеров

Соответствующее соглашение подписали Дальневосточный федеральный университет и Гуйлиньский университет технологий

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Гуйлиньский университет технологий (Китай) будут совместно готовить инженеров для работы в международных проектах. Вузы подписали соответствующее соглашение, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"ДВФУ и Гуйлиньский университет технологий будут совместно готовить инженерные кадры. В рамках программ академической мобильности студенты и преподаватели вузов смогут погрузиться в научно-технологическую повестку двух стран, а также обменяться лучшими практиками. Эту инициативу университеты зафиксировали в соглашении", - сообщили в пресс-службе.

Отвечая на запрос реального сектора экономики России, ДВФУ концентрирует усилия на подготовке кадров, способных работать на рынках КНР. Сегодня китаеведческие компетенции в университете получают не только востоковеды, но и студенты других направлений подготовки. Заключение соглашения с Гуйлиньским университетом технологий позволит будущим специалистам стать частью международных научно-исследовательских команд, познакомиться с особенностями работы в сфере высокотехнологичного предпринимательства Китайской Народной Республики.

"Наше соглашение Гуйлиньским университетом технологий позволяет не только развивать традиционные направления взаимодействия, такие как академические обмены и совместные научные исследования, но и найти новые точки интересов и запустить проекты в сфере образования инженерных кадров. Уверен, что основой нашей дорожной карты станет подготовка большего количества молодых исследователей новой формации, способных развивать международные проекты между Россией и Китаем. Наша совместная работа поможет в будущем российским и иностранным студентам легко включиться в научно-технологическую повестку двух стран", - отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.

Проректор по международным отношениям Гуйлиньского университета технологий Чжоу Гоцин подчеркнул, что взаимодействие с ДВФУ позволит объединить научный, образовательный и технологичный потенциал России и Китая.

ДВФУ входит в тройку вузов-лидеров России, где представлено китаеведение и системно изучается Китай и китайский язык. За последние годы университет значительно расширил взаимодействие с Китаем - ДВФУ сотрудничает с более чем 60 государственными и частными учебными заведениями, научными институтами, правительственными организациями и фондами КНР. Гуйлиньский университет технологий расположен в провинции Гуанси, и соглашение с ним расширяет присутствие ДВФУ на юге Поднебесной. Таким образом, партнерская сеть университета охватывает не только граничащие с Россией северо-восточные провинции, но и юго-западные территории КНР.