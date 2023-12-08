В Подмосковье с начала года провели почти 5 тыс. процедур ЭКО

Услуга в регионе проводится бесплатно

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около 5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) провели в Московской области с начала 2023 года. Услугу можно получить бесплатно, оформив соответствующую квоту в женской консультации, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Женщины, которые сталкиваются с трудностями при наступлении беременности, могут воспользоваться процедурой ЭКО, которая позволит им познать радость материнства. Важно отметить, что в Подмосковье такая услуга проводится бесплатно. Всего с начала года выполнено свыше 4,9 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения", - привели в пресс-службе слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что для жительниц Подмосковья при наличии медицинских показаний доступны процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса - технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Процедура реализуется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящего в национальный проект "Демография". Получить услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив соответствующую квоту.