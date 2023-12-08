Мезенцев: учреждение премии молодым ученым СГ вынесли на повестку Высшего госсовета

По словам государственного секретаря Союзного государства, решение об учреждении премии поддержано Советом министров СГ

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Вопрос об учреждении премии Союзного государства (СГ) Белоруссии и России для молодых ученых включен в повестку предстоящего заседания Высшего госсовета СГ. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Мы на предстоящем заседании Высшего госсовета представим главам государств, главам палат парламентов, премьер-министрам наших стран предложение об учреждении премии союзного государства для молодых ученых", - сказал он перед началом торжественной церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники, которая проходит в Национальной библиотеке Белоруссии.

По словам Мезенцева, решение об учреждении премии поддержано Советом министров СГ. "На том заседании [союзного Совмина], которое состоялось совсем недавно [в конце ноября], [премьер-министр РФ] Михаил Владимирович Мишустин и [председатель Совета министров Белорусии] Роман Александрович Головченко поддержали идею премии молодым ученым. <...> Документы представлены в проект повестки дня Высшего госсовета. Убежден в том, что союзный бюджет не поскупится, чтобы молодых ученых поддержать за их разработки", - сказал госсекретарь.

"Это конечно, не только, собственно, деньги для конкретного коллектива. Это индикация внимания к тем людям, которые выбирают своей судьбой научный поиск. Это очень важно, и мы это будем максимально поддерживать. С опорой, конечно, на позицию Национальной академии наук Белоруссии, Российской академии наук, Курчатовского института, ведущих вузов России и Белоруссии", - отметил Мезенцев.

Премия Союзного государства в области науки и техники была учреждена постановлением Высшего государственного совета СГ 19 июня 2018 года. Награда присуждается белорусским и российским ученым за выдающиеся результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения, существенно обогатившие мировую науку и внесшие значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за совместную разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики, социальной сферы и укрепление обороноспособности Союзного государства.