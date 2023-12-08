Генконсульство Китая во Владивостоке упростит порядок получения виз

Заявители смогут подавать документы на визу после заполнения анкеты на сайте без необходимости предварительной онлайн-записи

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство Китая во Владивостоке упростит порядок получения виз, отменив предварительную запись на прием. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства МИД России во Владивостоке.

"В целях дальнейшего упрощения процедуры получения виз в Китай иностранными гражданами, генеральное консульство КНР в городе Владивостоке уведомляет об оформлении виз без предварительной записи на прием с 18 декабря 2023 года (понедельник). Заявители могут подавать документы на визу (включая распечатанные анкеты) в генконсульство после заполнения анкеты на сайте без необходимости онлайн-записи", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что после отмены предварительной записи поток людей в приемном зале временно может увеличиться.