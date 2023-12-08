Безработные россияне смогут брать подработки без потери пособия

Замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова отметила, что по закону под каждого клиента службы занятости будет выстраиваться индивидуальный план, связанный с конкретным профилем этого соискателя

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Новая редакция закона "О занятости населения в РФ" позволит официально безработным россиянам брать краткосрочные подработки без потери пособия по безработице. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"Важный момент, что появляется новшество, у нас такого никогда не было. Во время того, как ты находишься в периоде безработицы, ты имеешь право взять недолгую подработку. Если раньше ты устраивался на какие-то разовые работы, то тебя сразу снимали с учета. Сейчас до пяти рабочих дней на основании договора ГПХ ты можешь работать, и службы занятости не имеет право тебя снять с пособия", - сказала она на круглом столе в "Российской газете", посвященном новой редакции закона "О занятости населения РФ".

7 декабря Совет Федерации одобрил на пленарном заседании проект соответствующего закона. Замминистра добавила, что по закону под каждого клиента службы занятости будет выстраиваться индивидуальный план, связанный с конкретным профилем этого соискателя.

Кроме того, по словам Мухтияровой, с 2025 года регионы должны будут организовать выездную работу служб занятости на территории, где нет доступа к интернету и инфраструктуре служб.