В Подмосковье открыли символизирующий борьбу России с неонацизмом памятный знак

В основе архитектурной композиции монумента лежит фрагмент разрушенной стены одной из школ Донецка, покрытой следами от осколков снарядов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Памятный знак, символизирующий борьбу России с неонацизмом, открыли в Подмосковье в канун Дня Героев Отечества. В церемонии открытия принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин, сообщили в военном ведомстве.

"В Подмосковье в канун Дня Героев Отечества на территории учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин в торжественной обстановке открыл памятный знак, символизирующий борьбу России с неонацизмом", - говорится в сообщении.

В основе архитектурной композиции монумента лежит фрагмент разрушенной стены одной из школ города Донецка, покрытой следами от осколков снарядов. В переднюю часть памятного знака вмонтированы гильзы. В ходе торжественной церемонии в них были заложены кисеты с землей, собранной юнармейцами на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

"Неслучайно мы открываем памятный знак в канун Дня Героев Отечества. Это еще одна возможность воздать дань уважения мужеству и отваге всех граждан Донбасса и Новороссии, которые самоотверженно встали на защиту родной земли", - сказал на открытии памятного знака Горемыкин, добавив, что памятный знак "станет напоминанием молодому поколению как важна победа, и каким трудным был путь к ней".

В Минобороны отметили, что открытие памятного знака на территории центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", обучение в котором ежегодно проходят десятки тысяч школьников, является важным вкладом в дело борьбы с попытками фальсификации истории.

"Монумент призван сохранить память о славе и доблести героев, сражающихся в зоне специальной военной операции. В сочетании с уже существующей "Аллеей Героев", открытой в центре "Авангард" в честь российских воинов - героев СВО, он станет местом, где школьники и студенты каждой новой смены смогут отдать дань уважения российским военным, отстаивающим честь и независимость нашей Родины", - добавили в Минобороны РФ.

В церемонии открытия монумента, помимо замминистра обороны, приняли участие члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представители администраций Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской области, а также участники всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" из Московской области, ЛНР и ДНР.