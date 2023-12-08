В Свердловской области число уголовных дел о мошенничестве выросло на 49,3% за год

Около 500 преступлений были совершены в отношении пожилых людей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Количество уголовных дел за мошенничество в Свердловской области по сравнению с 2022 годом увеличилось на 49,3% - с 4 316 до 6 442. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС начальник отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь.

"В этом году у нас <…> на две тысячи уголовных дел больше, чем в прошлом году <…>, это связано <…> скорее всего, с новыми видами отъема денег у населения <…> мошенники придумывают новые схемы, новые алгоритмы разговора с гражданами <…> и выманивают их денежные средства, доступы к счетам. <…> В прошлом году 4 316 уголовных дел было возбуждено, в этом году - 6 442, рост на 2 тыс. преступлений", - сказал он.

Также Лаздынь отметил, что около 500 преступлений, из которых раскрыто больше 40%, были совершены в отношении пожилых людей. По его данным, чаще всего мошенники звонят представителям этой категории граждан, представляются родственниками и говорят, что попали трудную жизненную ситуацию или ДТП, и ему необходимы денежные средства.

Первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов сказал, что в регионе более 32 тыс. граждан находятся на соцобслуживании, им оказывается помощь по защите от мошенников, а также регулярно проводятся профилактические беседы. Всего на территории области 54 комплексных центра соцобслуживания.