В Курганской области создали комиссию для контроля за строительством домов для погорельцев

В ее состав войдут глава Кетовского округа Олег Язовских, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, эксперты и сами погорельцы

ТАСС, 8 декабря. Курганские власти создали спецкомиссию для контроля за подрядчиком и за завершением строительства домов погорельцам деревни Логоушки, пострадавшей во время крупного природного пожара. Решение было принято в результате обращений жителей, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова создана специальная комиссия, которая будет ежедневно выезжать в Логоушку и контролировать завершение строительства домов компанией "Аспект". Такое решение было принято главой региона на встрече с погорельцами, от которых поступили обращения. <…> На встрече с жителями руководитель компании Андрей Шалимов обещал завершить все до конца декабря", - говорится в сообщении.

В состав комиссии войдут глава Кетовского округа Олег Язовских, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, эксперты и сами погорельцы, у которых есть вопросы к работе подрядной организации.

Отмечается, что всего в Логоушке планируется построить 29 домов для погорельцев на средства жилищных сертификатов от правительства Курганской области и субсидий Курганской ипотечно-жилищной корпорации, благотворительные средства. Большая часть домов построена.

27 апреля в результате ЧС в Кетовском муниципальном округе ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушку. 7 мая в Курганской области при аномально жаркой, сухой и ветреной погоде вновь произошли масштабные пожары, в этот день в регионе ввели режим ЧС, 16 мая он был снят.