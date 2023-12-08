В Новой Москве построят детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену

Учреждение сможет обслуживать до 40 тыс. пациентов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Детско-взрослая поликлиника на 520 посещений в смену появится в Сосенском поселении, она сможет обслуживать до 40 тыс. пациентов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"К новой поликлинике смогу прикрепиться не менее 33 тыс. взрослых и 7 тыс. детей. Здание будет построено на внебюджетные средства, а затем передано в городскую систему здравоохранения", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что сейчас полностью завершены работы по проектированию объекта.

"По качеству сервиса и уровню информирования пациентов поликлиника будет полностью соответствовать новому московскому стандарту. Здесь откроются педиатрическое отделение, отделение лучевой и функциональной диагностики, физиотерапии, вакцинопрофилактики, стоматологии для детей и взрослых с кабинетом рентгенодиагностики и другие отделения", - отметил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он напомнил, что на новых территориях столицы с 2012 года за счет внебюджетных источников финансирования уже введены в эксплуатацию 10 объектов здравоохранения, рассчитанных на 2 380 посещений в смену.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пять новых поликлиник будут построены в ТиНАО за счет внебюджетных источников к 2027 году.