В Прикамье отметили минимум температуры за последние шесть лет

Холоднее всего минувшей ночью было в Кунгуре, Осе и Кочево

ПЕРМЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Минимум температуры за последние шесть лет отмечен в Пермском крае. На большинстве метеостанций Прикамья температура воздуха упала ниже отметки минус 35 градусов, сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр).

"По данным на 08:00 местного времени (06:00 мск) на большинстве метеостанций Пермского края температура воздуха упала ниже отметки минус 35 градусов, и отмечен новый минимум температуры не только за год, но и за предыдущие шесть лет (с 9 января 2017 года)", - сообщили в ГИС-центре.

По словам специалистов, холоднее всего минувшей ночью было в Кунгуре (минус 40,2 градуса), Осе (минус 39,6 градусов), Кочево (минус 39,2 градуса) и Кудымкаре (минус 39 градусов). В Перми прошлой ночью температура воздуха составила минус 34,4 градуса, а в аэропорту Большое Савино ночью было минус 38 градусов. "Это еще не окончательные минимумы, так как в 8 утра продолжало холодать", - отметили в ГИС-центре.

По информации синоптиков, на этой неделе в Пермском крае наблюдаются самые сильные морозы с 2006 года. Пик этого похолодания ожидается 11 декабря. В Перми есть вероятность обновить суточный рекорда холода, который составляет минус 36,5 градусов. Впервые за 17 лет в Перми в течение шести дней подряд минимальная температура воздуха может оказаться ниже отметки минус 30 градусов, чего не было ни в декабре 2009, ни в январе 2014 годов, когда наблюдались самые сильные морозы в первом и втором десятилетии 21 века.

В министерстве здравоохранения Прикамья сообщили, что в связи с морозами в регионе изменили порядок приема пациентов в учреждениях здравоохранения. В частности, Минздрав рекомендует главным врачам пускать пациентов в здания лечебных учреждений заблаговременно. Также, по данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, в связи с прохождением опасных метеорологических явлений для органов управления и сил в 19 муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности.