Более 1 млн новых книг поставили в российские библиотеки за три квартала 2023 года

Статс-секретарь - заместитель министра культуры Надежда Преподобная сообщила, что всего есть возможность ежегодно поддерживать 21 тыс. библиотек

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский библиотеки получили около 1 млн новых книг за три квартала этого года. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.

"Мы видим, что 21 тыс. библиотек есть возможность поддержать ежегодно. И за три квартала текущего года более 1 млн книжных единиц мы смогли закупить. При этом мы стараемся, чтобы детская литература у нас составляла не менее 40%, потому что все хорошее мы можем заложить, безусловно, в самом маленьком возрасте", - сказала она в ходе круглого стола на тему "Актуальные вопросы развития библиотечного дела в Российской Федерации".

Ранее замминистра сообщала, что посещаемость библиотек с началом их модернизации в регионах увеличилась. По ее словам, после 2025 года в каждом новом регионе появятся по три модельные библиотеки, из которых в том числе будет доступ к Национальной электронной библиотеке, включающей около 5 млн экземпляров электронных книг. Обновление муниципальных библиотек по нацпроекту началось в 2019 году.

Модернизация проводится по единому стандарту, в который входят подключение высокоскоростного интернета, актуализация фондов и обеспечение доступа к различным электронным ресурсам. Модельные библиотеки стали драйвером развития интереса читателей в библиотечной сети.