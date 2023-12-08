Из Новосибирска в Москву вылетел ранее экстренно вернувшийся рейс

Вылет отложили более чем на восемь часов

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Рейс из Новосибирска в московский аэропорт Домодедово авиакомпании S7, ранее экстренно вернувшийся из-за технической неисправности, вылетел в 15:35 по местному времени (11:35 мск), следует из данных онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево.

В пресс-службе S7 ТАСС уточнили, что часть пассажиров пересадили на рейсы с более ранним вылетом. Самолет направлен на техобслуживание - в настоящее время его осматривают специалисты.

Инцидент произошел около 07:00 местного времени (03:00 мск). Рейс выполнял Boieng-737. Западно-Сибирская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР ведет доследственную проверку по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Ранее в ведомстве сообщили, что причиной возврата в Новосибирск, по предварительным данным, стал помпаж двигателя. В авиакомпании ТАСС уточнили, что это произошло из-за колебания оборотов двигателей, после чего они продолжили работать в нормальном режиме, возгорания при этом не было. По информации Telegram-канала Mash Siberia, на борту находились 176 пассажиров.