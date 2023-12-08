В Алтайском крае дети записали аудиокниги со стихами для бойцов СВО

Аудиокниги планируется передать вместе с плеерами и наушниками в качестве подарка

БАРНАУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Пять аудиокниг со стихами и прозой в исполнении детей записали для участников специальной военной операции (СВО) в Алтайском крае. Книги созданы в рамках проекта "Голос Победы", разработанного региональным отделением "Движения первых", сообщила ТАСС сообщила председатель совета реготделения Ирина Рыбина.

"Мы объявляли конкурс о том, что ребята могут проявить свои творческие инициативы и поддержать через звукозаписи наших бойцов СВО. Все эти записи мы передадим бойцам на ту сторону позиций. Дети прислали 220 заявок: кто-то читал стихотворения наших алтайских земляков, кто-то свои стихотворения, кто-то прозу, кто-то письмо написал. И из всего многообразия мы определили 65 ребят и записали их в профессиональной студии звукозаписи. Получилось пять аудиокниг. И сейчас мы формируем посылки бойцам к новому году", - сказала она. В пресс-службе реготделения ТАСС сообщили, что данный проект является первым в России.

Аудиокниги планируется передать участникам СВО вместе с плеерами и наушниками в качестве подарка. По словам Рыбиной, среди тех детей, которые учувствовали в проекте, есть трое, чьи родственники находятся в зоне СВО. Их звукозаписи более эмоциональны, сами же дети рассказали, что проект дает им поддержку со стороны одноклассников и детей из разных муниципалитетов, отметила председатель совета.

Региональное отделение "Движения первых" Алтайского края в 2023 году стало первым в Сибирском федеральном округе и третьим в стране по привлечению субсидий федеральных гранатов. 33 молодежных проекта получили поддержку на сумму почти 43 млн рублей.

"Движение первых" - общероссийское общественно-государственное движение, созданное 14 июля 2022 года по инициативе руководства России, для воспитания, организации досуга подростков, и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Отделения движения открылись в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения.