Погранслужбу ФСБ подключат к охране всех загранпредставительств РФ

Согласно проекту указа, служба сможет направлять военнослужащих пограничных органов для участия в охране не только дипломатических представительств и консульских учреждений РФ за рубежом, но и "иных представительств Российской Федерации в иностранных государствах в соответствии с законодательством РФ в рамках межведомственных соглашений"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военнослужащих Пограничной службы ФСБ России смогут привлекать к обеспечению охраны всех видов загранпредставительств РФ за рубежом. Об этом говорится в проекте указа президента РФ, опубликованном на портале нормативных правовых проектов.

Согласно проекту указа, ФСБ сможет направлять военнослужащих пограничных органов для участия в охране не только дипломатических представительств и консульских учреждений РФ за рубежом, но и "иных представительств Российской Федерации в иностранных государствах в соответствии с законодательством РФ в рамках межведомственных соглашений". Такое дополнение предлагается внести в положение о ФСБ, утвержденное указом президента от 11 августа 2003 года.

В пояснительной записке к проекту указа отмечается, что "рост актов вандализма, числа протестных акций и демонстраций перед представительствами Российской Федерации и российских компаний за рубежом, а также попыток несанкционированного проникновения на территорию таких представительств, указывает на необходимость усиления мер по их защите".