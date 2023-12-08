Путин назвал долгом знать и чтить Героев Отечества

По словам президента, нужно стремиться достойно продолжать их начинания

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Нужно чтить Героев Отечества и стремиться достойно продолжать их начинания. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Наш долг - знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего", - сказал глава государства на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

Он подчеркнул, что в России почитают людей, чьи выдающиеся дела, свершения и поступки навсегда вписаны в историю государства. "Время невластно над памятью народа. Из поколения в поколение передается чувство благодарности и преклонения перед героями, перед мужеством тех, кто в разные времена и эпохи на полях сражений защищал свободу и независимость Отечества, перед трудом и талантом великих ученых, первооткрывателей, управленцев, деятелей культуры, умножавших славу России", - добавил Путин.

Он отметил, что участники церемонии, которым были вручены медали "Золотая звезда", - "люди немногословные, но они слово свое говорят на поле боя". "И дела, которые они делают, говорят за них", - указал президент. "Страна не только сегодня, в день награждения, а каждый день смотрит за вами, надеется на вас и поздравляет вас с сегодняшними наградами", - сказал Путин, обращаясь к награжденным.