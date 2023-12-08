Погиб воевавший на стороне ВСУ актер из "Возвращения Мухтара" Василий Кухарский

Ему было 42 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Снявшийся в российском сериале "Возвращение Мухтара" актер Василий Кухарский, который принимал участие в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), умер после тяжелого ранения. Об этом сообщила пресс-служба Киевского академического драмтеатра на Подоле.

Как отмечается на странице театра в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), ранение актер получил в сентябре. Ему было 42 года.

По данным СМИ, Кухарский родился и вырос в Житомире, окончил Житомирское музыкальное училище и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения. С 2008 года работал в Киевском академическом драмтеатре на Подоле. В фильмографии артиста 38 ролей, в том числе в совместных российско-украинских картинах "Пляж", "Брат за брата", "Лют", "Отряд", в российском сериале "Возвращение Мухтара" и украинском "Ментовские войны. Одесса".