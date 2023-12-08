По словам президента, "миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что чувствует стремление россиян к солидарности.

"Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо", - констатировал глава государства на церемонии по случаю Дня Героев Отечества. "Я знаю, вижу это на встречах с нашими людьми, чувствую их настрой, их стремление к солидарности", - признался Путин.

"Сегодня неразрывны и питают, поддерживают друг друга ратный подвиг и трудовая доблесть, твердость характера наших людей и сплоченность всего российского общества", - указал президент.

"Всех нас объединяет искренняя, сердечная любовь к России, она помогает идти вперед, делать еще больше, преодолевать любые препятствия", - уверен глава государства.

"Вместе мы обязательно добьемся всех поставленных целей и сможем сказать нашим детям и внукам: мы и наши боевые товарищи постарались, мы жили, работали и сражались для вашего будущего", - отметил президент. "И они будут нами гордиться", - убежден Путин.

Глава государства поздравил россиян с Днем Героев Отечества.