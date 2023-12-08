Новую школу на 1,5 тыс. мест начали строить в Краснодаре по региональной госпрограмме

Завершить строительство планируется в 2026 году

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Новую школу, рассчитанную на 1,5 тыс. мест, начали строить в Краснодаре по краевой госпрограмме. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В Краснодаре стартовало строительство еще одной школы - на улице Обрывной, она рассчитана на 1 550 мест в смену, учреждение возводят за счет краевого бюджета", - сказал Кондратьев. Он заметил, что главной задачей властей в данном контексте является "не догонять с количеством школьных мест, а идти с опережением".

Как ожидается, новая школа будет отвечать все современным требованиям по техническому оснащению. "С интерактивными досками и проекторами в классах, просторными актовыми, спортивными и тренажерными залами, цифровыми лабораториями и кабинетами робототехники, студиями для занятий творчеством", - пояснили в пресс-службе краевой администрации. Территория новой школы займет почти 3 га, а площадь трехэтажного здания составит около 27 тыс. кв. м. "Здесь будут учебные классы, два актовых зала, пищеблок и столовая, спортивные залы, во дворе сделают современное спортивное ядро с несколькими спортивными площадками", - пояснили в пресс-службе.

Средства на строительство выделили по госпрограмме края "Развитие общественной инфраструктуры", сейчас на площадке идут подготовительные работы, завершить строительство планируется в 2026 году.

В текущем году в Краснодаре ввели семь школ, рассчитанных на 8 тыс. 650 мест, пять из них приняли учеников 1 сентября. До конца года достроят еще четыре образовательные организации. Всего в этом году в разных городах и районах Краснодарского края возводят 16 школ.