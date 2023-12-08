Коллективы из семи стран победили в конкурсе "Лучшая русская школа за рубежом"

Всего в конкурсе приняли участие 840 педагогов из 54 стран

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Русские образовательные учреждения в ФРГ, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Монголии и Египте победили в номинации "Лучший педагогический коллектив" международного конкурса "Лучшая русская школа за рубежом". Церемония чествования победителей конкурса прошла в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий", передает корреспондент ТАСС.

Победителями в 2023 году стали общеобразовательная школа при генеральном консульстве России в Бонне, ФРГ; общеобразовательная школа при посольстве России в ФРГ; РТ ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа в г. Душанбе имени Ю. А. Гагарина"; образовательный комплекс "Светоч плюс" в Бишкеке, Киргизия; LDR школа в Стамбуле, Турция; средние общеобразовательные школы №5 и №33 Ферганы, Узбекистан; Улан-Баторский филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Монголия; образовательный центр "Мир знаний", Хургада, Египет; образовательный центр "Наши традиции", Хургада. Также были вручены награды в номинации "Учитель-международник" и в ряде специальных номинаций.

"Каждый проект, каждый урок, подготовленный вами, уважаемые коллеги, - это настоящее открытие. Далеко за пределами нашей страны вы учите детей любить русский язык, восхищаться его богатством, знакомите ребят с уникальной отечественной литературой и культурой", - отметил в приветствии участникам церемонии глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его послание зачитал замглавы ведомства Денис Грибов.

Сам Грибов выразил уверенность, что конкурс "только набирает динамику". "Тысячи организаций, работающих за рубежом, осуществляют преподавание на русском языке, русского языка. Мы уверены, что этот круг будет расширяться", - подчеркнул замминистра просвещения.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин в свою очередь назвал неоценимой роль учителя в жизни каждого человека. "Работа учителей, преподающих свои предметы на русском языке, имеет особенное значение сейчас, когда все, что связано с российской культурой и русской речью, с нашей страной, подвергается за рубежом колоссальному давлению. Вместе с тем ваша каждодневная работа, ваши педагогические успехи, достижения ваших учеников являются убедительным подтверждением невозможности исключения России из мировой культуры", - говорится в приветствии Панкина, которое зачитала заместитель директора департамента МИД по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Елена Галактионова.

К участникам церемонии также обратился заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов. "Мы хотим, чтобы весь багаж знаний и технологий, который накоплен в Российской Федерации, <…> был вам доступен, чтобы все передовые наработки были в вашем распоряжении. Мы всегда открыты для вас, мы всегда рядом", - подчеркнул он.

О конкурсе

Конкурс проводится по поручению Министерства просвещения Российской Федерации. Национальные финалы конкурса прошли в странах с наибольшим числом участников. По итогам анализа поступивших заявок ими стали Таджикистан, Киргизия, Турция, Узбекистан, Монголия и Египет. В этом году в конкурсе приняли участие 840 педагогов из 54 стран.

Выставка-форум "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.