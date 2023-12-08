Герой России заявил Путину, что бойцы верят в победу и не будут отступать

Церемония по случаю Дня Героев Отечества прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Старший лейтенант Эдуард Казымов, награжденный медалью "Золотая Звезда", заявил президенту РФ Владимиру Путину, что бойцы на передовой верят в победу и отступать не будут.

"Мы верим в свою победу, никуда не будем отступать и будем стоять до конца", - сказал Казымов на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Героев Отечества. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Госнаграды из рук главы государства получили 15 военнослужащих - старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.

Штурмовая группа Казымова

Штурмовая группа под командованием старшего лейтенанта Казымова, действуя в районе одного из населенных пунктов ДНР, выявила скрытый опорный пункт украинских военных. В ходе штурма позиций противника Казымов атаковал врага с тыла. Благодаря неожиданному маневру подразделение старшего лейтенанта разбило силы противника и захватило укрепленный пункт.

В один из дней штурмовое подразделение попало под минометный обстрел. Укрыв личный состав группы на безопасном удалении, сам Казымов продвинулся вглубь обороны противника, где обнаружил позиции минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он скорректировал огонь артиллерии российских подразделений для нанесения ответного удара по противнику. После огневого подавления позиции миномета, командуя штурмовой группой, захватил опорный пункт ВСУ и взял в плен трех украинских военных.

Кроме того, на одном из участков группа старшего лейтенанта выбила противника с занимаемых позиций. В результате начавшегося массированного обстрела Казымов получил контузию и множественные осколочные ранения, но отказался от эвакуации и продолжил выполнять задачу. Атаки противника удалось отразить.

Всего группа под его командованием уничтожила 3 БМП и более 50 человек живой силы противника.