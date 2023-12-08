Самолет МЧС доставил более 20 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа

Груз передадали представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят его жителям анклава

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Самолет МЧС России Ил-76 доставил для населения сектора Газа очередную партию гуманитарной помощи - продукты питания и предметы первой необходимости. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Российские спасатели передали представителям египетского общества Красного Полумесяца более 20 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Далее гуманитарный груз будет направлен жителям сектора Газа", - отметили в ведомстве.

Всего авиацией МЧС России в регион уже доставлено более 315 тонн гуманитарных грузов. Среди них продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.