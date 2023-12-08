В Курской области запретили склонение женщин к абортам

Как отметила министр здравоохранения области Екатерина Письменная, законопроект предполагает запрет пропаганды абортов и образа жизни чайлдфри

КУРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы на очередном заседании приняли законопроект, внесенный на рассмотрение губернатором региона Романом Старовойтом, о запрете склонения женщин к абортам, сообщили в облдуме.

"Депутаты высказали множество предложений по комплексному решению проблемы демографии, над которыми, по их мнению, необходимо поработать в ближайшей перспективе. Пусть сегодняшний законопроект ["О запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории Курской области"] будет первым шагом, решили парламентарии, и единогласно его поддержали", - говорится в сообщении.

Как отметила министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная, законопроект предполагает запрет пропаганды абортов и образа жизни чайлдфри, например, агрессивной информации об этом в социальных сетях. Письменная обратила внимание, что сомневающихся беременных женщин поддерживают квалифицированные психологи, социальные работники проводят разъяснения.

Принятие законопроекта о запрете склонения женщин к абортам предусматривает также изменение в законе Курской области об административных правонарушениях в части установления административной ответственности. Так, штраф за нарушение запрета составит от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 до 20 тыс. для должностных лиц, юридические лица в случае нарушения закона заплатят от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее частные клиники Крыма и Липецкой области добровольно отказались от проведения абортов. Также депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет абортов в частных клиниках региона. Кроме того, в Калининградской области ввели штрафы до 50 тыс. рублей за склонение женщин к абортам.