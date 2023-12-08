С калининградского предприятия взыскали 6 млн рублей экосбора

В ходе проверки Росприроднадзора выяснилось, что подрядчик не имеет лицензии на указанный вид деятельности

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Судебные приставы взыскали с калининградского предприятия по производству телевизионных приемников и другой электроники "Телебалт Т" более 6 млн экологического сбора, сообщила в Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"ООО "Телебалт Т" представило нам отчетность о передаче более 145 тонн ТВ-приемников и 110 тонн микроволновых печей на утилизацию в ООО "Золотой ресурс". Так компания ["Телебалт"] надеялась избавить себя от необходимости оплачивать 6,4 млн рублей в качестве экосбора", - рассказала она.

Однако во время проверки, проведенной Росприроднадзором выяснилось, что подрядчик не имеет лицензии на указанный вид деятельности. "На какие уловки только не идут некоторые предприятия, чтобы не платить за загрязнение окружающей среды", - заметила глава ведомства.

"Мы настаивали на оплате долга по экосбору, но руководство компании "Телебалт Т" обратилось в суд. В результате долгой тяжбы в нескольких инстанциях нам удалось доказать справедливость наших требований", - сказала она.

В итоге судебные приставы взыскали долг в полном объеме, констатировала Радионова.